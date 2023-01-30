Türkiye Çalışma ve Güvenlik Bakanı Bilgin KKTC'de temaslarda bulunuyor. Bilgin, Taçoy ile görüştü...

KKTC'de temaslarda bulunan Türkiye Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Taçoy, Türkiye Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek “hoş geldiniz” dedi.

Anavatan Türkiye ile var olan ilişkilerin ve yapılacak protokollerin artırılarak devam etmesinin en büyük arzularından olduğuna dikkat çeken Taçoy, Türkiye Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ile ileriye doğru adımların atılacağını vurguladı ve “sizlerin de yanımızda olması bizler için büyük bir onur meselesidir bir güvencedir” ifadelerini kullandı.

-Bilgin

Türkiye Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuşmasında, KKTC’de olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Burada kendi vatanımızda kendi evimizde hissediyoruz. Davetinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sorunlarıyla ilgili ortak yapılacak birçok şey olduğuna dikkat çeken Bilgin, bugün, daha önce kararlaştırılmış protokollerin tamamlanacağını, pandemiden dolayı askıya alınmış bir anlaşmanın olduğunu ve onu da bugün tamamlama fırsatı bulacaklarını ve uygulanması için de ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

Özellikle Türkiye’nin sağlık ve sosyal güvenlik haklarındaki hizmetlerin paylaşılması konusunda birlikte çalışmaların yapılarak protokollerin imzalanacağını söyleyen Bilgin, KKTC'nin kendileri için herhangi bir ülkeyle bir ilişki değil, kardeşleriyle birlikte olmak anlamına geldiğini kaydetti.

Türkiye-KKTC arasında yapılacak iş birliğinin daha ileriye ulaşacağını ümit ettiklerini dile getiren Bilgin, Kıbrıs Türk halkı için de katkı yapacak çalışmaların sonuçlandırılacağını belirtti.

Görüşmenin ardından Türkiye-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu I. Toplantısı'na geçildi.