Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret ederek, çelenk koydu.

Bilgin’e, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Bülent Feyzioğlu ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş eşlik etti.

Bilgin’in anıta çelenk koymasıyla başlayan törende, saygı marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından, Bilgin ve beraberindeki heyet Denktaş’ın mezarını ziyaret ederek, dua okudu.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin burada yaptığı kısa konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının mücadelesine ışık tutan çok önemli bir lider olduğuna işaret ederek, Denktaş’ın bütün Türk coğrafyasında iz bırakan bir lider olduğunu ve unutulmayacağını vurguladı.

Bilgin, Denktaş’a Allah’tan rahmet diledi.

Bilgin ve beraberindeki heyet, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyareti öncesinde, ögürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarını da ziyaret ederek, anıta çelenk koydu.