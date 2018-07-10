TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA…

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’na geldi.

Erdoğan ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanlığı’nda resmi tören ve 21 pare top atışıyla karşılandı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte tören birliklerini selamladı.

Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit karşıladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Recep Tayyip Erdoğan daha sonra baş başa görüşme ve çalışma yemeğine geçti.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki töreni ve görüşmeyi, KKTC ve Türkiye'nin yanı sıra Güney Kıbrıs'tan basın mensupları da takip ediyor.



Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 20:57