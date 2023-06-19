Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nı ziyaret etti

KKTC’de temaslarını sürdüren Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nı ziyaret etti.

Anıta çelenk koyan Yılmaz, imzaladığı Anıt Özel Defteri’ne Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını kaydetti.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nı ziyaretinde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de eşlik etti.

Saygı marşı ve saygı duruşunun ardından Cevdet Yılmaz, Anıt Özel Defteri’ni de imzaladı.

Yılmaz, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın Aziz Lideri Sayın Dr. Fazıl Küçük,

Egemenlik meşalesini yaktığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum.

Büyük Türk Milleti’nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğü ve egemenliği uğruna verdiği eşsiz mücadeleye yapmış olduğunuz katkılar, her zaman minnetle hatırlanacaktır.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türkü’nün daima yanında olacağını bir kez daha yineliyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte aziz hatıranızı yad ediyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

- Yılmaz’a Dr. Küçük’le ilgili kitap hediyesi

Tören sonrasında Mehmet Küçük, Cevdet Yılmaz’da Dr. Küçük’ün hayatının anlatıldığı kitaplar hediye etti.