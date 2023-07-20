Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye geldi. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, saat 13.10’da Yeni Ercan Havalimanı'na indi.

Böylece Yeni Ercan Havalimanı pistine ilk inen uçak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı oldu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı piste inişinde itfaiye araçları tarafından su püskürtülerek selamlandı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, Türkiye Cumhuriyeti bakanları ve diğer üst düzen yetkililer yer aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve üst düzey TC yetkililerinin bulunduğu uçak da saat 12.30 Ercan Havalimanı’na indi.

Körfez ülkelerine yönelik 3 günlük resmi temaslarının ardından günübirlik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı’nın açılış törenine, Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki Tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Geçit Töreni’ne katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de Cumhurbaşkanlığı’nda ikili görüşmede bir araya gelecek.

Erdoğan’ın törenin ardından, akşam saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.