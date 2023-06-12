Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den ayrıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ayrıldı.



Yaklaşık 5 saat süren KKTC ziyareti sonrası Erdoğan’ı, Ercan Havalimanı'ndan, askeri törenle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar uğurladı.



Uğurlama törenine, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.Erdoğan, KKTC ziyaretinin ardından Ercan Havalimanı'ndan hareketle Azerbaycan’ı ziyaret edecek.