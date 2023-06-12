Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’ye geldi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapıyor.

Bu amaçla KKTC’ye gelen Erdoğan’ı, Ercan Havalimanında askeri tören eşliğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamaya, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı. Vatandaşlar da KKTC’yi ziyaret eden Erdoğan’ı görebilmek için Ercan Havalimanı ve güzergah üzerinde pankartlarla yer aldı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek ve görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nda ortak basın toplantısı yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından verilen bilgiye göre, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde; ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde” ele alınacak.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.