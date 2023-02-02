Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam İZEB-MEM’i ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İZEB) bünyesinde robotik kodlama eğitimi verilen teknoloji atölyesini ziyaret etti.

İEZB’den verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Kültür Evi’nde yer alan İEZB-Merkezi Eğitim Merkezi ziyaretinde Çam’a Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ile TİKA Lefkoşa Başkanı - Pınar Özcan da eşlik etti.

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı ziyarette yaptığı konuşmada, İEZB kurslarına 50'ye yakın gencin katıldığını, 1 hafta sonra ilk 3 aylık Robotik Kodlama eğitimlerinin tamamlanacağını kaydetti.

Sulu Tarım ve Tarım Robotu projelerinden de bahseden Kırmızı, yakın bir zamanda yeni proje ile Robotik Kodlama Eğitimlerini haftada 2 güne çıkaracaklarını söyledi.

Eğitimler, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkıları, KKTC Telsim, İskele Belediyesi ve Cyprus Robotics’in destekleriyle veriliyor.