Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılı: "Kıbrıs Türk halkı da coşku ve gururla kutluyor"

Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Büyük Taarruz Zaferi ile Cumhuriyete giden yolda 100. Yıl dönümünü kutlayacak..

Anavatan Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de bu şanlı gün çeşitli törenlerle ve etkinliklerle taçlandırılacak.

Kıbrıs türk halkıda mikrofonlarımıza yaptığı açıklamalarda bu önemli günü Türkiye cumhuriyetriyle birlikte coşkuyla ve gururla kutlamakta olduklarını dile getirdiler. Kıbrıs Türk halkı Atatürk ve silah arkadaşlarını anmayı da unutmadı...

Vatandaş, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarada değinerek, bu savaşın cumhuriyetin 100. Yılınaa denk gelmesinin kutlamalara gölge düşürmüş olsa bile duyulan gururun aynı kaldığını değişmediğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023, 14:57