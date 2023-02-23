Türkiye Cumhuriyetindeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetindeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Başbakanlık tarafından hazırlanan görsel sunum izlenerek, meselenin teknik ve hukuki boyutu üzerine toplantıya katılan uzmanlardan bilgi alındı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında, saat 14.00’te toplandı.

Türkiye Cumhuriyetindeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite’nin bugün gerçekleştirdiği üç buçuk saat süren toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite üyeleri DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, CTP Milletvekili Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Armağan Candan, Bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Başbakanlık’tan Özdemir Tokel, DAÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhan Şensoy, DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Nurcan Gündüz, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır ve Hüsnü Coşan, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Hacettepe Üniversitesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan ve UKÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Basa katılarak, konu ile ilgili görüş belirttiler.