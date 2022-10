Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. kuruluş yıl dönümü.. Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören

Türkiye Cumhuriyeti’nin, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kuruluşunun 99’uncu kuruluş yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan ve milletvekilleriyle askeri erkan, siyasiler, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıt özel deftere şunları yazdı:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizler bugün aziz Türk milletinin Doğu Akdeniz’deki kopmaz bir parçası olarak büyük bir heyecan ve coşkuyla KKTC’de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 99.yıl dönümünü kutlamanın gururu içerisindeyiz. Kahraman Türk Ulusu tarafından işkâl kuvvetlerine karşı verilen destansı bağımsızlık savaşı, büyük bir fedakârlık, vatanseverlik ve hürriyet aşkıyla bezenmiş ulusal bilinç neticesinde zafere ulaşmıştır. Anavatan Türkiye’de verilen Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs’taki Türk ulusuna da ilham olmuş; milli bilincin pekişmesine ve özgürlük ülküsünün yeniden canlanmasına verile olmuştur. Kıbrıs Türkü’nün küllenen milliyetçilik ateşi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından hemen sonra alevlenmeye başlamıştır. Kıbrıs Türkü, Atatürk ilke ve devrimlerini hiçbir baskı ve zorlanmaya maruz kalmadan, tüm benliğiyle özümseyerek uygulamış, bugün özgür ve egemen bir halk olarak kendi devletinde yaşamasının mihenk taşlarından biri de sizin yüce fikirlerinizi benimsememiz olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, minnet ve şükranla anıyorum. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

-Başçeri

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de şunları yazdı:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99.yıl dönümünde ülkemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur ve şeref duyuyorum.

Güç mücadeleleri, silahlanma yarışı ve zorlu sınamalarla karşı karşıya kaldığımız bugünlerde kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti dünyada adalet, refah, barış ve istikrarın sağlanması için vazgeçilmez bir konuma ulaşmıştır. Ülkemizi her alanda bağımsızlığa kavuşturmak ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gösterdiğiniz üstün azim, kararlılık ve kahramanlık bizlere rehberlik ediyor. Emanet ettiklerinizin sorumluluğuyla, diğer konularda olduğu gibi, Doğu Akdeniz’de oynanmak istenen her türlü oyuna karşı güçlü ve kararlı duruşumuzla ülkemizin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumaya devam ediyoruz. Seneye yüzüncü yılını her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyetimizin bekası ve ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda etmekten korkmayan tüm kahraman vatan evlatları ile gazilerimizi saygıyla selamlıyor, aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”