Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği 2 adet jeneratör KKTC’de

Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücündeki jeneratör KKTC’ye geldi.

Gazimağusa Limanı'na getirilen jeneratörler, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’un katıldığı törenle teslim alındı.

2 jeneratörün devreye girmesiyle Kıb-tek’in üretim kapasitesi 50 megawat artarken, KKTC’nin enerji arz güvenliği de yükselecek.

Başbakan Ünal Üstel, burada yaptığı açıklamada, hükümetin, ülkedeki enerji açığı ile yaz aylarında artacak enerji ihtiyacını göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptığını söyledi.

Türkiye ziyaretinde, KKTC’nin ihtiyacı doğrultusunda 2 jeneratör gönderilmesi konusunda destek aldıklarını ifade eden Üstel, bugün ülkeye gelen jeneratörlerin en geç 10 gün içinde teknecikte monte edilip devreye gireceğini kaydetti.

Enerji açığının da böylece ortadan kalkacağını söyleyen Üstel, hem enerji açığını gidermek hem de bu sorunu tamamen çözmek için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

Yakıt sorununu da tamamen halkın gündeminden kaldıracaklarını ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk Halkının İhtiyaç duyduğu her anda Türkiye’nin yanında olduğunu kaydetti.

Üstel, Elektrik fiyatlarındaki artışın sorulması üzerine, henüz bitmeyen covid yanında enflasyon, döviz artışı, Rusya Ukrayna savaşının enerjide maliyetleri artırdığını ve bunu halka yansıtmak zorunda kaldıklarını, halkın da daha dikkatli kullanması gerektiğini söylediklerini kaydetti.

Maliye Bakanı Sunat Atun da, Başbakan Ünsl Üstel liderliğinde hükümetin enerjiye büyük önem verdiğini ve Türkiye’nin de KKTC’ye jeneratörleri bedelsiz verdiğini söyledi.

Atun, enerjide üretim yetersizliği, akaryakıt sıkıntısı ve Kıb-Tek’teki finansal sorunlar olmak üzere üç ana sorun olduğunu ifade ederek, kararlılıkla bu sorunlara kalıcı çözümler getirmek için çalıştıklarını ve bu yıl bu sorunlardan kurtulacaklarını vurguladı.

Atun, yeni gelen jeneratörlerin akaryakıt yanında doğal gazla da çalışan santraller olduğunu söyledi. Atun, güneş enerjisi santrallerinden de güçlü bir şekilde faydalandıklarını belirterek, Kıb-tek’in de 2 milyar TL’yi aşan borçlarının ödenmeye başlandığını ifade etti.

Elektrikte sürdürülebilirliğili ve arz güvenliğini arıtmak için çalıştıklarını kaydeden Atun, devletler düzeyinde yapılan anlaşmalar çerçevesinde istikrarlı tedarik ve fiyatlamanın oluşacağını anlattı. Atun, “Bu sorun ortadan kaldırılacak” dedi ve güçlü desteğini esirgemeyen anavatana teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, ülkedeki enerji açığının giderilmesi için destek veren tüm makamlara ve özellikle Anavatan Türkiye’ye teşekkür etti.

Ataoğlu, yeni yatırımların ülkeye ve halka hayırlı olmasını temenni etti.