Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği 2 adet jeneratör KKTC’de

Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği 2 adet 25 megawat gücündeki jeneratör bugün KKTC’ye geldi. Gazimağusa Limanına getirilen jeneratörler, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maliye Bakanı Sunat Atun’un katıldığı törenle teslim alındı. 2 jeneratörün devreye girmesiyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIBTEK) üretim kapasitesi 50 megawatt artacak ve KKTC’nin enerji arz güvenliği yükselecek.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, burada yaptığı açıklamada, hükümetin, ülkedeki enerji açığı ile yaz aylarında artacak enerji ihtiyacını göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptığını söyledi. Türkiye ziyaretinde, KKTC’nin ihtiyacı doğrultusunda 2 jeneratör gönderilmesi konusunda destek aldıklarını ifade eden Üstel, bugün ülkeye gelen jeneratörlerin en geç 10 gün içinde Teknecikt’e monte edilip, devreye gireceğini kaydetti. Enerji açığının da böylece ortadan kalkacağını ifade eden Üstel, hem enerji açığını gidermek hem de bu sorunu tamamen çözmek için canla başla çalıştıklarını vurguladı. Yakıt sorununu da tamamen halkın gündeminden kaldıracaklarını ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu her anda Türkiye’nin yanında olduğunu kaydetti. Üstel, elektrik fiyatlarındaki artışın sorulması üzerine, henüz bitmeyen pandemi yanında enflasyon, döviz artışı, Rusya-Ukrayna savaşının enerjide maliyetleri artırdığını ve bunu halka yansıtmak zorunda kaldıklarını ve halkın da daha dikkatli kullanması gerektiğini söylediklerini belirtti.

-Atun

Maliye Bakanı Sunat Atun da, Başbakan Ünal Üstel liderliğinde hükümetin enerjiye büyük önem verdiğini ve Türkiye’nin de KKTC’ye jeneratörleri bedelsiz verdiğini söyledi. Atun, enerjide üretim yetersizliği, akaryakıt sıkıntısı ve KIBTEK’teki finansal sorunlar olmak üzere üç ana sorun olduğunu ifade ederek, kararlılıkla bu sorunlara kalıcı çözümler getirmek için çalıştıklarını ve bu yıl bu sorunlardan kurtulacaklarını vurguladı. Sunat Atun, yeni gelen jeneratörlerin akaryakıt yanında doğal gazla çalışan santraller olduğuna işaret ederek, güneş enerjisi santrallerinden de güçlü bir şekilde faydalandıklarını ve KIBTEK’in de 2 milyar TL’yi aşan borçlarının ödenmeye başlandığını ifade etti. Elektrikte sürdürülebilirliği ve arz güvenliğini arıtmak için çalıştıklarını, devletler düzeyinde yapılan anlaşmalar çerçevesinde istikrarlı tedarik ve fiyatlamanın oluşacağını kaydeden Atun, “Bu sorun ortadan kaldırılacak” dedi ve güçlü desteğini esirgemeyen Anavatan Türkiye teşekkür etti.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, ülkedeki enerji açığının giderilmesi için destek veren tüm makamlara ve özellikle Anavatan Türkiye’ye teşekkür etti. Ataoğlu, yeni yatırımların ülkeye ve halka hayırlı olmasını temenni etti.