Türkiye'de günlük rakamlar

Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artarken, vefat sayısı düştü . 14 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 6 bin 907 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 43 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 063 olurken toplam 238 bin 867 test yapıldı.
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 063 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 238 bin 867'ye yükseldi.