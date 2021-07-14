Türkiye'de günlük rakamlar

Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artarken, vefat sayısı düştü . 14 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 6 bin 907 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 43 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 063 olurken toplam 238 bin 867 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 43 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 063 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 238 bin 867'ye yükseldi.