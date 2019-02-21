Türkiye'deki mevkiidaşı ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1. Yaşlılık Şurası için gittiği Ankara’da, Türkiye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, heyetler arası yapılan görüşmede Bakan Çeler’e Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt eşlik etti.

Görüşmede, iki ülke arasında işbirliği konuları ele alındı ve çalışmaların artırılması amacıyla komiteler kurulmasına karar verildi.

Türkiye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ı kardeş ülke olarak gördüklerini ve her zaman katkı koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de işbirliklerinin sürmesini temenni etti.