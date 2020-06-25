Türkiye'den gelişlerde çift PCR istenecek

Bakanlar Kurulu, 1 Temmuz'la ilgili açılım kararında tadilata gitti ve Türkiye'yi A kategorisinden B kategorisine dahil etti. Karara göre, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'den gelecek yolcular çifte PCR testiyle ülkeye girebilecek.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun toplantısı bir saat sürdü ve 19.00 sıralarında tamamlandı. Toplantıda alınan karar, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yazılı açıklandı.

Bakanlar Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Haziran'da aldığı karar tadil edildi ve kararın 3'üncü maddesi altında düzenlenen A kategorisinde yer alan Türkiye’nin bu kategoriden çıkarılarak B kategorisine dahil edilmesine karar verildi.

Bu kararla, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türkiye’den gelecek yolcular, biri KKTC’ye gelmeden önce 72 saat içinde, diğeri de KKTC’ye giriş noktalarında olacak şekilde çift PCR testi uygulamasına tabi tutulacak.

Bakanlar Kurulu ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde deniz ve hava limanlarından gelecek yolcuların sayısının düzenlenmesi ve/veya kontrollü olacak şekilde kısıtlanması konusunda yetkilendirilmesine de karar verdi.