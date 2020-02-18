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Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri Din İşleri Başkanı Atalay’ı ziyaret etti

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri Din İşleri Başkanı Atalay’ı ziyaret etti
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Türkiye Cumhuriyeti (TC) Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ı bugün makamında ziyaret etti.

Din İşleri Başkanlığından verilen bilgiye göre, din görevlilerine yönelik “Hizmetiçi Eğitim ve Kurumsal Kimlik” semineri vermek üzere KKTC’de bulunan Albayrak ve Dinç’in Atalay’ı ziyareti TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken rehberliğinde gerçekleşti.

Ziyarette, Din İşleri Başkanlığı görevlilerinden Fahrettin Öğdü ve Mustafa Küçük de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2020, 07:55
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