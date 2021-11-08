Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu ile strateji çalışması

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK), Yüksek İstişare Kurulu ve Genç İş Adamaları Derneği (GİAD), strateji çalışması yapma kararı aldı.

GİAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Grand Pasha Nicosia Hotel & Casino & Spa 'da, gerçekleştirilen çalıştayda, YAGA, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da katkılarıyla edinilen bilgiler doğrultusunda iki ülke arasındaki potansiyel işbirlikleri ile ilgili bir strateji çalışması yapma kararı verdi.

Açıklamada, gerçekleşecek çalışmanın Ostim Teknik Universitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek liderliğinde yapılacağı kaydedildi.