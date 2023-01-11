Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın KKTC’de temaslarda bulunacak

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın KKTC’ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.
Sabah saatlerinde KKTC’ye gelecek olan Kasapoğlu, “Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” mutabakat imza törenine katılacak.
100. Yılda Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi açılışına da katılacak olan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapımı tamamlanan Çetinkaya Taksim Sahası’nda da incelemelerde bulunacak.
Güzelyurt’ta 2. Selim ve Refika Öğretmen yurtlarını da ziyaret edecek olan Bakan Kasapoğlu, akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.