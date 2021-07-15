Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, KKTC heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Ankara’da temasları çerçevesinde, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kabul edildi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Yasemi Öztürk başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyeti, Türkiye İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, KKTC’de salgın ile başlayan süreç ve gelinen aşama hakkında Türkiye İçişleri Bakanı Soylu’ya bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, Türkiye’nin KKTC’ye yaptığı yatırımlar da ele alındı.

Görüşme sonrası Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, komite üyelerine Güvenlik Acil Durumlar Operasyonlar Merkezi ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı bazı diğer birimleri tanıttı.

Ankara’da temaslarına devam eden Öztürk’ün başkanlığındaki Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyetinde UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer alıyor.