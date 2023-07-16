Türkiye İletişim Başkanlığı’nın 15 Temmuz basın gezisinde KKTC de yer aldı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 7. yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği basın gezisine, Bosna Hersek, İsrail, Yunanistan, KKTC, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Rusya’dan gazeteciler katıldı.

Davete KKTC’den katılan gazeteci Züleyha Karaman’ın haberine göre, Ankara ve İstanbul’da 15-16 Temmuz tarihlerini kapsayan basın davetine katılan gazeteciler, 15 Temmuz günü önce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ve Anıtı’nı ziyaret etti. 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde, FETÖ Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşananlar, özel ses ve görsel efektlerle yeniden hatırlatılıyor. Müzede yer alan, “Türkiye'de ve dünyada darbeler”, “Bir mermi tehdidi”, “Karanlığa atılmak”, En uzun gece”, “İz bırakanlar”, “Sela”, “Şehitlere saygı” ve “Demokrasi nöbetleri” adlı bölümlerde hafızalar tazeleniyor.

İletişim Başkanlığı’nın davetlisi gazeteciler, daha sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) ziyaret etti. FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde TBMM’nin zarar gören bölümlerini rehber eşliğinde gezen gazeteciler, TBMM Genel Kurulu’nun çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Meclis’te açılan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi”ni gezen gazeteciler, TBMM’de,15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşma yaptığı töreni de takip etti. Yılmaz ve Kurtulmuş, konuşmalarında, terörle mücadelede kararlılık vurgulayarak, 15 Temmuz darbe girişiminden çıkarılacak çok dersler olduğuna değindi.

Yılmaz: “İhanetin son halkası”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuşmasında, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin, Türkiye’de demokrasi ve millet iradesine vurulmaya çalışılan prangaların ihanet dolu son halkası olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Türk demokrasisine vurulan vesayet prangalarının kırılması yönünde tarihi adımlar attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini anlatan Yılmaz, 15 Temmuz’dan çok kısa süre sonra, Türkiye’nin hemen yanı başında dizayn edilen terör devleti senaryolarının bertaraf edildiğini, yeni yönetim sistemi reformuyla da güvenliğinin teminat altına alındığını söyledi.

Kurtulmuş: “Kökü dışarda olan bir teşebbüs”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da o akşam bombaların sadece TBMM'yi yok etmek için değil, Türkiye'nin bağımsızlığını, demokrasisini, geleceğini yok etmek için atıldığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimin milleti yok etmeye, milletin önünü kesmeye odaklanmış bir darbe girişimi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Bu sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda ülkemizin uluslararası bazı emperyalist güçler tarafından işgaline zemine hazırlayacak bir teşebbüstü. Bu sadece bir yönetime el koyarak TBMM'yi ve mevcut yönetimi iktidardan uzaklaştırma hedefini taşıyan karanlık teşebbüs değil, aynı zamanda iç savaşı tetiklemek üzere düğmeye basılmış kökü dışarda olan bir teşebbüstür. Bu teşebbüs sadece adına FETÖ dediğimiz dar bir grubun, ordunun içinde odaklanmış bir ihanet çetesinin işi değil, apronda sırasını bekleyen başka ihanet çetelerinin de işin içinde olduğu, uluslararası güçlerin de destek verdiği son derece karmaşık ve komple dizayn edilmiş bir darbe teşebbüsüydü.” dedi.

İstanbul

Gazeteciler, Ankara’nın ardından 16 Temmuz’da İstanbul’da da temaslarda bulundu, TRT Word’e çalışma ziyareti yaptı, baş editör Yusuf Erim ile bir araya geldi.

İstanbul’da Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni de ziyaret eden gazeteciler, müze ve 15 Temmuz gecesine dair bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023, 17:09