“Türkiye - KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye Projesi” kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen eğitim materyallerinin ve akıllı tahtaların kurulumu devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ve Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nu ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Çavuşoğlu incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’den gelen materyallerin koordineli bir şekilde okullara dağıtımının gerçekleştiğini belirterek, çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, günde ortalama 75 – 80 akıllı tahtanın monte edildiğini ve şu ana kadar 325 akıllı tahtanın montajının tamamlandığını belirten Çavuşoğlu, “Türkiye’den gelen ekiple birlikte, kendi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yoğun bir çaba gösteriyor. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Montajı tamamlanan akıllı tahtaları test etme şansı yakaladıklarını da dile getiren Çavuşoğlu, “Aldığım bilgiler doğrultusunda, öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunulan etkileşimli akıllı tahtalar birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Ekranları beyaz veya siyah tahta olarak kullanılabilirken, kablolu kablosuz internet bağlantısı, Google programlarına ve EBA’ya erişim gibi özellikleri bulunuyor.” diyerek, akıllı tahtaların teknolojik açıdan getirdiği olanaklarla birlikte eğitime ciddi katkı yapacağını söyledi.

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na ait materyallerin de hafta başında okula teslim edildiğini ve hemen çalışmalara başladıklarını belirten Çavuşoğlu, okulun derslik, oda kapıları, öğrenci sıra ve sandalyeleri, öğretmen masa ve koltukları ile özel eğitim ders materyallerinin kurulumuna devam ettiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, açıklamasında, “Lefkoşa Özel Eğitim’i, öğretmeni, askeri, emekçisi ile birlikte çok yoğun bir çalışmayla ikinci dönemin başına hazır hale getirmek için çabalıyoruz.” ifadelerine yer vererek, destek veren herkese teşekkür etti.