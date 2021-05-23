Türkiye-KKTC gençlik buluşması gerçekleştirildi

Türkiye’nin 81 ilinden AK Parti Gençlik il başkanları, KKTC’den de UBP, DP ve YDP Gençlik Kolları ve bazı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Gazimağusa’da Namık Kemal Meydanı’nda Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması programı gerçekleştirildi.

Programa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.

TATAR

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu’nun suyunu Güzelyurt ve Mesarya ovalarıyla buluşturacak KKTC Sulamaları İletim Tüneli’nin açılışına değinerek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleştirilene asrın projesinin Kıbrıs Türk halkının hayat mücadelesine, kalkınmasına, refahına katkı koyacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının adadaki var oluş mücadelesine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının 1974 Barış Harekatı ile bağımsızlık ve özgürlüğünü kazandığını kaydetti.

1974’ten sonra adada hiç kan dökülmediğini kaydeden Tatar, Rum ve Yunan ikilisinin Enosis hayalinin 1974’te sona erdiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının iki devlet temelinde bir gelecek istediğini vurgulayan Tatar Rum tarafına seslenerek; “İki devlet var, iki egemen devlet iş birliği içerisinde bu coğrafyada barış ve huzur içerisinde yaşamaya varsalar biz her şeyimizi paylaşamaya hazırız. Ancak bizim kuzeydeki devletimiz egemen devlet olacaktır Egemen eşitlik temelinde Kıbrıs Türk halkının varlığı güvenlik içerisinde devam edecektir. Türkiye’nin garantörlüğü ve buradaki fiili varlığı devam edecektir” dedi.

“Bizim Anavatan Türkiye ile gönlümüz bir, kaderimiz, bir geleceğimiz bir” diyen Tatar, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

Ulusal çıkarların korunmasında Türkiye ve KKTC’nin yüreklerinin ve vatan sevgisinin bir olduğunu söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde Anavatan Türkiye’nin KKTC halkının yanında olduğunu ve KKTC’nin ilelebet yaşayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, artık egemen eşitliğe dayalı iki devletin yan yana yaşayabileceği bir anlaşmanın olabileceğini Cenevre’de de haykırdıklarını kaydetti ve Cenevre toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun olağanüstü bir savunma yaptığını kaydetti.

Tatar, “Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunmasında bize düşeni en iyi şekilde idrak etmek bize yakışandır” diyerek, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesin büyük bir azim ve karalılıkla sürdüğünü ifade etti.

Tatar, KKTC gerçeğini dünyaya anlatmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

OKTAY

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Türkiye’nin 81 ilinden gençlerin mili dava olan Kıbrıs’ı yüreklerine koyarak KKTC’ye geldiklerini belirterek, Türkiye ve KKTC’den gençleri birlik ve beraberlik içinde kardeşlik ikliminde bir arada görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

EOKA’nın kanlı saldırılarının tarihe kara leke olarak kazındığını anlatan Oktay, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin 1974 Barış Harekatı ile taçlanan, bağımsız KKTC Devleti’nin kurmasıyla zirveye taşınan diriliş ve direnişin destanı olduğunu ifade etti.

KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmez haklarının teminatı olduğunu anlatan Oktay, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine öncülük eden Dr. Küçük ve Denktaş’ı şükranla yad etti.

Rum tarafının uzlaşmaz ve iki yüzlü tutumunun Cenevre toplantılarında da sürmesinin Türk tarafı için şaşırtıcı olmadığını kaydeden Oktay, AB ve Batı’nın da iki yüzlülüğünün raporlara yansıdığını belirtti ve “Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar bizi daha da ileri adım atmaktan vazgeçiremeyecekler. Kararlılık ve beraberlik içerisinde dayanışma içerisinde mücadelemizi dünden daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun ve uluslararası toplumun çözüm üretmeyen yapısının her şeyi nasıl çürüttüğüne Maraş’ta şahit olunduğunu söyleyen Oktay, “Kapalı Maraş’ın açılması dahil olmak üzere KKTC’ ye yönelik insanlık ve hukuk dışı uygulamaların tamamen ortadan kaldırılamsı için Cumhurbaşkanımız liderliğinde her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Rumlaraiİnat Yunaistan’a inat ve AB’ye inat daha da ileri adımları atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türk milletini kimsenin tehdit edemeyeceğini ederse de karşılığını alacağını vurgulayan Oktay, KKTC gençlerinin ambargolar nedeniyle insan haklarından mahrum kaldıklarına dikkat çekti.

Doğu Akdeniz’de sürdürülen petrol ve doğal gaz aramalarına işaret eden Oktay, yakın zamanda Kaardeniz’de olduğu gibi Akdeniz’den de bir müjde gelebileceğini ifade etti.

KKTC’deki tüm sektörlerin gelişmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Oktay- daha müreffeh bir KKTC için destek vermeye devam edeceklerini, KKTC’nin hak ve çıkarlarına sahip çıkacaklarını, tartışılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

SANER

Başbakan Ersan Saner de, bugün Geçitköy’de açılışı gerçekleştirilen projenin bir milat olduğunu, tarımsal anlamda bir devrim olduğunu Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt ve Mesarya ovalarına can suyu olacağını kaydetti.

TC ve KKTC gençliğinin iletişimiyle bu ülkelerin yoluna emin adımlarla devam ederek Mavi Vatan’daki hak ve çıkarları her zaman daha ileriye taşıyacaklarını söyleyen Saner, “Burası 1571’den beridir Türk’tür Türk kalacaktır. Bu toplum bu topraklarda esareti hiçbir zaman kabul etmemiştir asla da etmeyecektir.”dedi.

Saner, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu iki egemen eşit devlet statüsündeki çözüm arayışı ve Türkiye’nin buna güçlü destek vermesinin bundan sonraki görüşmelerde de ancak iki devlet statüsünde bir görüşme olabileceğinin ifade edilmesinin Kıbrıs’ta Türklüğün devamının en önemli unsuru olduğunu vurguladı.

Saner, Rum tarafını egemen eşitlik emelinde iş birliği yapmaya davet ederek,Kıbrıs Türk halkının egemenliğinden vazgeçmeyeceğini yineledi.

PAKDEMİRLİ

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, çok özel ve anlamlı bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, “İki kardeş vatanın kardeşleri bir arada. İki devlet bir tarih, iki devlet bir kader, iki devlet bir gelecek, iki devlet bir gençlik işte şuan tam da karşımızda dedi.

Pakdemirli eşi benzeri olmayan asırlık bir rüyayı gerçeğe dönüştürerek KKTC Su Temin Projesi’ni toplam 3 milyar TL yatırımla hizmete aldıklarını proje ile Kıbrıs Türk halkının 50 yıllık tatlı su ihtiyacını garanti altına aldıklarını söyledi.

Tarımın milli savunma kadar stratejik bir noktada olduğunu vurgulayan Pakdemirli, gençleri tarıma ve suya daha fazla kafa yormaya ve ortak çalışmalar yapmaya davet etti.

Mavi vatan’daki haklardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini söyleyen Pakdemirli, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Türklerinin geleceği adına büyük çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Pakdemirli bakanlık oalrak KKTC’de bir çok çalışma ve ortak proje yapmaya hazır olduklarını belirtti.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, Türkiye’nin 81 ilinden gençlerin KKTC gençleriyle bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amcaoğlu, “ 17. Türk devletinin bayrağının dalgalandığı bu topraklarda sizleri misafir etmek bizim için onur” dedi.

Amcaoğlu, gençliğin, geleceğin idamesinin ne anlama geldiğini bilerek, gençlere güvenerek çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

İNAN

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan da, Gençlik Bayramı’nı Kıbrıslı kardeşleriyle kutlamaya geldiklerini belirterek, “Kıbrıs mili dava olarak gönlümüzde ayrı bir yere sahip” dedi.

İnan AK Parti Gençlik Kolları olarak her zaman KKTC’nin yanında olduklarını ifade etti.

YILDIZ

Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız da, Türkiye’den ve KKTC’den gençlerin bir araya gelerek vatan ve bayrak gibi ortak hassasiyette buluştuklarını ve Kıbrıs’ın milli dava olduğu konusunda ahitleştiklerini söyledi.

HEKİMOĞLU

Kıbrıs Türk gençliği adına konuşan milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu da, KKTC’ye uygulanan ambargolara dikkat çekerek, sanatta ve sporda uluslararası platformda eşit şartlarda adil mücadele edebilmek ve dünyanın bir parçası olduklarını göstermek istediklerini vurguladı.