Türkiye-KKTC gençlik buluşması gerçekleştirildi

Türkiye-KKTC gençlik buluşması gerçekleştirildi
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Türkiye’nin 81 ilinden AK Parti Gençlik il başkanları, KKTC’den de UBP, DP ve YDP Gençlik Kolları ve  bazı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Gazimağusa’da Namık Kemal Meydanı’nda Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması programı gerçekleştirildi.

Programa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.

TATAR

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,   Anadolu’nun suyunu Güzelyurt ve Mesarya ovalarıyla buluşturacak  KKTC Sulamaları İletim Tüneli’nin  açılışına değinerek,  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gerçekleştirilene asrın projesinin  Kıbrıs Türk halkının hayat mücadelesine,  kalkınmasına, refahına katkı koyacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının adadaki var oluş mücadelesine değinen Cumhurbaşkanı Tatar,  Kıbrıs Türk halkının 1974 Barış Harekatı ile  bağımsızlık ve özgürlüğünü kazandığını kaydetti.

1974’ten sonra adada hiç kan dökülmediğini kaydeden Tatar,  Rum ve Yunan ikilisinin Enosis hayalinin  1974’te sona erdiğini belirtti.

 Kıbrıs Türk halkının iki devlet temelinde bir gelecek istediğini vurgulayan Tatar Rum tarafına seslenerek; “İki devlet var, iki egemen devlet iş birliği içerisinde bu coğrafyada barış ve huzur içerisinde yaşamaya varsalar biz her şeyimizi paylaşamaya hazırız.  Ancak bizim kuzeydeki devletimiz egemen devlet olacaktır Egemen eşitlik temelinde Kıbrıs Türk halkının varlığı güvenlik içerisinde devam edecektir. Türkiye’nin garantörlüğü ve buradaki fiili varlığı devam edecektir” dedi.

“Bizim Anavatan Türkiye ile  gönlümüz bir, kaderimiz, bir geleceğimiz bir” diyen Tatar, Türkiye’nin  her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

 Ulusal çıkarların korunmasında Türkiye ve KKTC’nin  yüreklerinin ve vatan sevgisinin bir olduğunu söyleyen Tatar,  Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde Anavatan Türkiye’nin KKTC halkının yanında olduğunu ve KKTC’nin ilelebet yaşayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar,  artık egemen  eşitliğe dayalı iki devletin yan yana yaşayabileceği bir anlaşmanın olabileceğini  Cenevre’de de haykırdıklarını  kaydetti ve Cenevre toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun olağanüstü bir savunma yaptığını  kaydetti.

Tatar,  “Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların korunmasında bize düşeni en iyi şekilde idrak etmek bize yakışandır” diyerek,  Kıbrıs Türk halkının var olma  mücadelesin büyük bir azim ve karalılıkla sürdüğünü ifade etti.

Tatar, KKTC gerçeğini dünyaya anlatmaya devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

OKTAY

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da,  Türkiye’nin 81 ilinden gençlerin mili dava olan Kıbrıs’ı  yüreklerine koyarak  KKTC’ye geldiklerini  belirterek, Türkiye ve KKTC’den gençleri birlik ve beraberlik  içinde kardeşlik ikliminde  bir arada görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

EOKA’nın kanlı saldırılarının tarihe kara leke olarak kazındığını anlatan Oktay,  Kıbrıs Türk halkının  mücadelesinin  1974 Barış  Harekatı ile taçlanan,  bağımsız KKTC Devleti’nin kurmasıyla  zirveye taşınan  diriliş ve direnişin destanı olduğunu ifade etti.

KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının  vazgeçilmez haklarının teminatı olduğunu anlatan Oktay,  Kıbrıs Türk halkının  mücadelesine öncülük eden Dr. Küçük ve Denktaş’ı  şükranla yad etti.

Rum tarafının  uzlaşmaz ve iki yüzlü tutumunun Cenevre toplantılarında da sürmesinin Türk tarafı için şaşırtıcı olmadığını  kaydeden  Oktay,  AB  ve Batı’nın da iki yüzlülüğünün raporlara yansıdığını belirtti ve  “Ne derlerse desinler,  ne yaparlarsa yapsınlar  bizi  daha da ileri adım atmaktan vazgeçiremeyecekler. Kararlılık ve beraberlik içerisinde dayanışma içerisinde  mücadelemizi dünden daha güçlü bir şekilde  devam ettireceğiz” dedi.

Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun ve  uluslararası toplumun   çözüm üretmeyen  yapısının her şeyi nasıl çürüttüğüne Maraş’ta şahit olunduğunu söyleyen Oktay, “Kapalı Maraş’ın açılması dahil olmak üzere  KKTC’ ye yönelik insanlık ve hukuk dışı uygulamaların  tamamen ortadan kaldırılamsı için Cumhurbaşkanımız  liderliğinde her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Rumlaraiİnat Yunaistan’a inat  ve AB’ye inat  daha da ileri adımları atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türk milletini kimsenin tehdit edemeyeceğini ederse de karşılığını alacağını vurgulayan Oktay,  KKTC gençlerinin  ambargolar nedeniyle insan haklarından mahrum kaldıklarına dikkat çekti.

Doğu Akdeniz’de sürdürülen  petrol ve doğal gaz aramalarına işaret eden Oktay, yakın zamanda Kaardeniz’de olduğu gibi Akdeniz’den de bir müjde gelebileceğini ifade etti.

KKTC’deki tüm sektörlerin gelişmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Oktay-  daha müreffeh bir KKTC için destek vermeye devam edeceklerini,  KKTC’nin  hak ve çıkarlarına sahip çıkacaklarını,  tartışılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

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SANER

Başbakan Ersan Saner de,  bugün Geçitköy’de  açılışı gerçekleştirilen projenin bir milat olduğunu, tarımsal anlamda bir devrim olduğunu Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt ve Mesarya ovalarına can suyu olacağını  kaydetti.

TC ve KKTC gençliğinin  iletişimiyle bu ülkelerin  yoluna emin adımlarla devam ederek Mavi Vatan’daki hak ve  çıkarları her zaman  daha ileriye taşıyacaklarını söyleyen Saner,  “Burası 1571’den beridir Türk’tür Türk kalacaktır. Bu toplum bu  topraklarda esareti hiçbir zaman kabul etmemiştir   asla da etmeyecektir.”dedi.

  Saner, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ortaya koyduğu  iki egemen  eşit devlet statüsündeki  çözüm arayışı ve Türkiye’nin  buna güçlü destek vermesinin   bundan sonraki görüşmelerde de ancak iki devlet statüsünde bir görüşme olabileceğinin  ifade edilmesinin  Kıbrıs’ta Türklüğün  devamının en önemli unsuru olduğunu vurguladı.

Saner,  Rum tarafını egemen eşitlik  emelinde iş birliği yapmaya davet ederek,Kıbrıs  Türk halkının  egemenliğinden  vazgeçmeyeceğini yineledi.

PAKDEMİRLİ

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de,  çok özel  ve anlamlı bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek,  “İki kardeş  vatanın  kardeşleri bir arada. İki devlet bir tarih, iki devlet bir kader,  iki devlet bir  gelecek,  iki devlet bir gençlik  işte şuan tam da karşımızda dedi.

Pakdemirli  eşi benzeri olmayan asırlık bir rüyayı gerçeğe dönüştürerek  KKTC Su Temin Projesi’ni toplam 3 milyar TL yatırımla hizmete aldıklarını proje ile Kıbrıs Türk halkının 50 yıllık tatlı su ihtiyacını garanti altına aldıklarını söyledi.

 Tarımın milli savunma  kadar stratejik bir noktada olduğunu vurgulayan Pakdemirli,  gençleri tarıma ve suya daha fazla kafa yormaya ve  ortak çalışmalar yapmaya davet etti.

Mavi vatan’daki haklardan  hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini söyleyen Pakdemirli,  Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Türklerinin geleceği adına büyük çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Pakdemirli bakanlık oalrak KKTC’de bir çok çalışma ve ortak proje yapmaya hazır olduklarını belirtti.

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da,  Türkiye’nin 81 ilinden gençlerin KKTC gençleriyle bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amcaoğlu, “ 17. Türk devletinin bayrağının dalgalandığı bu topraklarda sizleri misafir etmek  bizim için onur” dedi.

Amcaoğlu,  gençliğin, geleceğin idamesinin  ne anlama geldiğini bilerek,  gençlere güvenerek  çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

İNAN

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan da,  Gençlik Bayramı’nı  Kıbrıslı kardeşleriyle  kutlamaya geldiklerini belirterek,  “Kıbrıs mili dava olarak   gönlümüzde ayrı bir yere sahip” dedi.

İnan AK Parti Gençlik Kolları olarak her zaman  KKTC’nin yanında olduklarını ifade etti.

YILDIZ

Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız da,  Türkiye’den ve KKTC’den gençlerin bir araya gelerek   vatan ve bayrak  gibi ortak hassasiyette buluştuklarını ve  Kıbrıs’ın  milli dava  olduğu konusunda ahitleştiklerini söyledi.

HEKİMOĞLU

Kıbrıs Türk gençliği adına konuşan milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu da, KKTC’ye uygulanan ambargolara dikkat çekerek,  sanatta ve sporda uluslararası platformda  eşit şartlarda  adil mücadele  edebilmek  ve dünyanın bir parçası  olduklarını göstermek istediklerini vurguladı.

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