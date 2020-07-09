Türkiye-KKTC iş birliği protokolleriyle ilgili onay yasa tasarıları genel kurula sevk edildi

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan iki iş birliği protokolleriyle ilgili onay yasa tasarıları Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde oy birliğiyle onaylayarak, genel kurula sevk edildi.

İş birliği protokolleri Türkiye ile KKTC arasında deniz ve hava unsurlarına ait bilgilerin değişimi ile haritacılık alanındaki iş birliği için hazırlanmıştı. Her iki protokol da bu konudaki prensipleri düzenliyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında bugün toplandı.

“KKTC ile TC Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ile “KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı komitede oy birliği ile onaylandı ve Genel Kurul’a sevk edildi.

Komite toplantısına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Albay Emre Üye ve Yüzbaşı Ahmet Erişken ve Harita Dairesi’nden Ahmet Alemdar katıldı ve görüş belirtti.

Komite ayrıca, Türkiye ile KKTC eğitim bakanlıkları arasında imzalanan iki işbirliği mutabakat zaptının onay yasa tasarısı ile bir değişiklik yasa tasarısını da görüşmeye başladı.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği mutabakat zaptları yükseköğretimde iş birliği, öğretim programlarında denkliği sağlama,0 kültürel ilişkileri geliştirme gibi hedeflerle hazırlandı.

Öte yandan komite bugün balıkçılık faaliyetlerine yönelik ilave tedbirler ve caydırıcı yaptırımları düzenleyen, su ürünleriyle ilgili resmi kontrol ve denetimlerin etkin olarak yapılmasını sağlayacak Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da görüşmeye başladı.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.