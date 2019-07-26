Türkiye'li öğrencilerden harç tepkisi

Üniversite ücretlerine yapılan artışlara tepki koymak üzere oluşturulan KKTC'de Öğrenim Gören Harç Mağduru Türkiye'li Öğrenciler Platformu basın açıklaması yayınlayarak yaşanan durumu protesto ettiler.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bizler Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan ve buraya insanlığa ve ülkemize hizmet idealiyle Türkiye’den gelmiş öğrencileriz. Bizler ve ailelerimiz okul ücretleriyle ilgili okula başladığımız dönemde vaadedilen kolaylık ve indirimlerin aksine uygulamalarla mağdur duruma düşmüş bulunmaktayız. Öğrenim hayatımıza başladığımız günden bu yana geçen zamanda yapılan okul ücretlerindeki yıllık artışlar, biz öğrencileri ekonomik anlamda çok zorlamaktadır. Okul ücretlerinin ödenmesinde taksitlendirme uygulaması olmakla beraber vade farkı uygulandığından, bütçemiz üzerinde ilave yük oluşturmaktadır. Bu yıl öğrenim ücreti olarak tıp fakültesi için 75.000 TL gibi yüksek bir rakam belirlenmiştir.Okul öğrenim harçlarının son ekonomik gelişmeler, dövizdeki artış ve hayat pahalılığı dikkate alınarak biz öğrencileri ve ailelerini rahatlatacak düzeyde yeniden belirlenmesini talep etmekteyiz.

Öğrenim ücretlerindeki Yıllık fiyat artışlarından doğan mağduriyetimizin YÖDAK Başkanı Sayın Akile BÜKE, Milli Eğitim Kültür Bakanı Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret ÖZERSAY, Başbakan Sayın Ersin TATAR ve Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI’nın da değerlendirip çözüme katkı sunmalarını bekliyor ve ümit ediyoruz."