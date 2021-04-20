Türkiye'nin gönderdiği 40 bin doz aşı daha KKTC'ye ulaştı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'den 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Aşılar saat 01.34’te ambulans uçak ile Ercan Havalimanı’na geldi.

Bugün gelen aşılarla Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 140 bine ulaştı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınında mücadelemizi siz halkımız ve Türkiye'nin desteği ile etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bu gece Anavatan Türkiye'den 40 bin SINOVAC aşı daha yurdumuza gelecektir. Anavatan Türkiye'mize yürekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kurallara ve kısıtlamalara uyalım." ifadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 04:18