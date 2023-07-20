Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü" kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Büyükelçilikte düzenlenen törene, KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin'in yanı sıra Türk ve Kıbrıslı Türk toplumundan çok sayıda davetli katıldı.

Törende, şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

- "Artık uluslararası toplum Ada'da var olan gerçekliği kabul etmek zorunda"

Büyükelçi Ertaş, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Ben de bir gazi çocuğuyum ve bugün KKTC devleti tarafından rahmetli babama verilmiş bu madalyayı gururla takıyorum." ifadesini kullandı.

Rumların tutumu nedeniyle Kıbrıs meselesinde adil barışın 60 yıldır mümkün olmadığını dile getiren Ertaş, Rumların yetkiyi ve Ada'daki tüm doğal kaynakları münhasıran kendilerine hak gördüğünün ve bu zihniyetin halen devam ettiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık uluslararası toplum Ada'da var olan gerçekliği kabul etmek zorundadır. Bu zaten gerçektir. Ada'da iki devlet ve iki demokrasi fiilen mevcuttur ve bunun resmen de tanınması gerekir. Özellikle de Birleşik Krallık'tan bir garantör ülke olarak beklentimiz, bu konuda adım atmasıdır ve bilhassa haksız tecrit ve izolasyonları sona erdirecek adımlara süratle başlamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk Hariciyesi olarak bu konuda elimizden gelen bütün gayreti göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz."

- "Türkiye, Ada'da barış ve huzur ortamını tesis etti"

KKTC'nin Londra Temsilcisi Keskin de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde bu önemli günü birlikte kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Keskin, "Kıbrıs'ta, Ada'yı Yunanistan'a bağlamak, bir diğer deyişle Enosis hayalleri peşinde koşan Rumlar, 1960'ta ortaklık ilkeleriyle kurulmuş olan Cumhuriyeti 1963'te silah zoruyla gasp ederek, Kıbrıs Türklerini tüm devlet mekanizmalarından atmış ve yıllarca şiddetle ve insanlık dışı uygulamalara maruz bırakmıştı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Kıbrıs Türklerini topyekün katliamdan kurtarmak ve Enosis'i önlemek amacıyla uluslararası anlaşmalara dayalı hak ve yükümlülüklerini kullanarak, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini anımsatan Keskin, "Böylelikle Türkiye, Ada'da barış ve huzur ortamını tesis etmiştir." dedi.