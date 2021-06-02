Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yarın KKTC’ye gelecek

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yarın KKTC’ye gelerek, temaslarda bulunacak.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Muş, KKTC’ye yapacağı ziyaret kapsamında yarın saat 12.30’da, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile görüşecek.

Türkiye-KKTC 11. Dönem Ortak Komite toplantısı kapanışı ve imza töreni ise saat 15.00’da Merit Lefkoşa Otel’de yapılacak. Törende, TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı konuşma yapacak.

Konuşmaların ardından, 11. Dönem Ortak Komite Toplantısı protokolü ve TC-KKTC işbirliği protokolü imzalanacak.

Öte yandan AA’nın haberine göre TC Ticaret Bakanı Muş ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından da kabul edilecek.

Muş, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile de görüşecek. Görüşmede, iki ülke arasında gümrükler alanında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Muş’un ziyareti kapsamında ayrıca, KKTC’de yerleşik firmalar ile gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanakları değerlendirilecek.