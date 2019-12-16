Türkiye Turizm Bakanı geliyor

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün KKTC’ye gelecek.

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ersoy'u Ercan Havaalanı’nda Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından karşılanacak.

Saat 09.30 TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek Ersoy, saat 11.30’da Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Saat 14:00’te Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın KKTC’de hizmete girecek olan 62. yurt dışı ofisinin açılışına katılacak.

Açılışın ardından,Turizm ve Çevre Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğindeki “KKTC Turizm Tanıtım Programı” çerçevesinde hazırlanan Kuzey Kıbrıs tanıtım filmlerinin sunumları gerçekleştirilecek. Sunumlar saat 15:30’da Golden Tulip Hotel’de yapılacak.