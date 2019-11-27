Türkiye Ulaştırma Bakanlığı da açıklama yaptı

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AtlasGlobal Havayolları’nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediğinin takip edileceğini bildirdi.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“AtlasGlobal Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir.

AtlasGlobal Havayolları'nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir.”