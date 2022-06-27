Türkiye'ye girişine izin verilmedi

Sol Hareket heyeti Ankara’da Kıbrıs sorunu gündemi ile Türkiye’deki muhalefet partileri ve örgütleri ile temaslarda bulunmak üzere bugün 18.05’de adadan ayrıldı.

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Sol Akademi Sekreteri Viyan Karabulut, Yeniden Yakınlaşma Sekreteri Besim Baysal, Örgüt Sekreteri Orhan Erönen ve Gençlik Sekreteri Fikri Marasalı’dan oluşan heyette Viyan Karabulut, Besim Baysal, Orhan Erönen ve Fikri Marasalı’nın girişine izin verilirken, Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye’ye girişine G-82 gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

Daha önce CTP eski Milletvekili Okan Dağlı ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de güvenlik gerekçesi ile Türkiye’ye alınmamıştı.