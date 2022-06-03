Türkiye’de düzenlenecek forum’a katılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 3-5 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek foruma katılıyor. Ülkemizden tek davetli belediye başkanı olarak foruma katılacak olan Harmancı, Göç Politikaları ve Güvenlik oturumunda katılımcılara hitap edecek. Maltepe Belediyesi tarafından organize edilen ‘Maltepe Forum: Yeni Dönemde AB ve Türkiye’ formuna Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden siyasiler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler konuşmacı olarak katılıyor.

“AB-Türkiye İlişkilerinde Bölünmüş Kıbrıs’ta Kapana Sıkışmış Göçmenlerin Rolü” konulu bir konuşma gerçekleştirecek olan Harmancı, Avrupa Birliği genelinde göçün insani bir mesele değil, her geçen gün daha çok sınır güvenliği ve milliyetçi, hatta ırkçı, argümanlar ışığında değerlendirildiği bir ortamda, devam eden Kıbrıs sorunu ve de-fakto bölünmüşlüğün bir yandan hem düzenli hem düzensiz göçmenler üzerinde yarattığı insan hakkı ihlalleri hem de Kıbrıs'a yaşanan göçün AB-Türkiye ilişkileri üzerindeki etkisini irdeleyecek.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022, 11:38