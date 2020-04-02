Türkiye’de yaşayan 'Kıbrıslı dostlar'dan KKTC’deki çalışanlar için ‘yüz siperi’ seferberliği

Türkiye'de yaşamını sürdüren ve çoğunluğu İstanbul'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu “Kıbrıslı Dostlar” grubu, KKTC’de koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan görevliler için ‘yüz siperi’ seferberliği başlattı.

Yapılan açıklamada, “Kıbrıslı Dostlar olarak, Covid-19 ile mücadelede “Yüz Siperinin" sağlık çalışanları, polis, belediye çalışanları gibi kamu hizmeti veren ‘gardaşlarımız’ için çok önemli ve büyük eksikliği olduğunu gördük. Türkiye’de “3 Boyutlu Destek” inisiyatifinden ilham alarak, onlarla ve Kıbrıs'taki dostlarımızla görüştük ve benzer bir projeyi hayata geçirmek için karar aldık” denildi.

HEDEF 5000 YÜZ SİPERİ

Kıbrıs'ta 3D baskı yapan birkaç firma, Yakın Doğu Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile iletişim halinde olduklarını belirten Kıbrıslı Dostlar, adada 3D yazıcı kapasite ve baskı hızı sorunu bulunduğunu, ve zamana karşı yarış verilen bugünlerde, bireysel, özel sektör veya kurum olarak herkesin desteğine ihtiyaç duyulduğunu da kaydetti.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ne kadar çok 3D baskı cihazı çalışırsa o kadar hızlı ve çok Yüz Siperi üretebiliriz. Adada hammadde sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Biz bu projeye katılanlara hammadde (filament-PLA) desteği sağlayacağız. Üretim yapılacak modeli belirledik (video'daki model) 3D üretim için modelleme dosyasını, filament-PLA’yı, öndeki şeffaf bariyeri ve lastiği biz size sağlayacağız. Destek olmak isteyen arkadaşlar ekli linkteki formu doldurup lütfen bizimle iletişim kursun.

https://docs.google.com/forms/d/1JRYeugePWYMaladsZK2MkuwctCR0_WyjpGVUDoQ4SCE/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3CTyXPb4PjcdaAyxSBCnMJ9pyw1X0_-5GgG5SqDz8mqyOTXob8mnimUMM “