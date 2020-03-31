"Türkiye’deki askeri okullarda bulunan vatandaşların izinleriyle ilgili konu çözüldü"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Türkiye’deki askeri okullarda bulunan 100’ü aşkın vatandaşın izinleriyle ilgili konuyu görüşerek sorunu çözdüklerini belirtti.

Özersay, “Artık isteyen çocuklarımız gerek Türkiye’deki ailelerinin yanına gerekse buraya, KKTC’ye ailelerinin yanına dönebilecekler” dedi.

Kudret Özersay’ın sosyal medya hesabından konuyla ilişkin açıklaması şöyle:

“Az önce Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar ile görüştüm, Türkiye’de askeri okullarda bulunan 100’ü aşkın vatandaşımızın izinlerine dair sorunu çözebildik. Artık isteyen çocuklarımız gerek Türkiye’deki ailelerinin yanına gerekse buraya, KKTC’ye ailelerinin yanına dönebilecekler. Uzun bir süredir buradaki çok sayıda ailenin sıkıntı yaşadığı bu engelin aşılabilmiş olması haberini kamuoyu ile paylaşmak istedim. Bu sonucun alınabilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”