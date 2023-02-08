Türkiye’deki depremden etkilenenler için bu akşam ücretsiz 3 uçak seferi düzenlenecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’deki depremden etkilenenler için bu akşam ücretsiz 3 uçak seferi düzenleneceğini açıkladı.

Arıklı, bu akşam saat 19.45’te Ercan-Adana, saat 22.35’te Adana-Ercan ve 23.10’da Ercan-Antalya arasında 3 uçak seferi yapılacağını duyurdu.

BRT’deki canlı yayına bağlanarak açıklama yapan Arıklı, bu konuda dün akşamdan beri yoğun temaslar yaptıklarını ve sponsorların katkılarıyla uçak seferlerinin ücretsiz düzenleneceğini kaydetti.

Arıklı, uçağa alımlarda suiistimali engellemek için kişilerin kimliğindeki doğum yerlerine bakılacağını, doğum yeri depremden etkilenen 10 il olan kişilerin uçağa ücretsiz alınabileceğini ve valiz kabul edilemeyeceğini belirtti.

Arıklı sponsorlara teşekkür etti.