Türkiye’den KKTC Geçitkale Havalimanı’na ilk İHA havalandı

Türkiye’de Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı’nda konuşlu insansız hava aracı, Geçitkale Havaalanı’na gitmek üzere havalandı. Saat 05:00’da havalanan İnsansız hava aracının saat 10:00 sıralarında Geçitkale’ye inmesi hedefleniyor.

Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00’te Geçitkale Havaalanına uçtu.

İHA’nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı’na inmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye’nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.