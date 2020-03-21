Türkiye’den KKTC’ye 72 milyon TL’lik kaynak

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan çok önemli açıklamalar yaptı. Oktay, KKTC’ye ilk etapta 72 milyon TL’lik bir kaynağın aktarıldığını söyledi.

İşte o açıklama:

Türkiye Cumhuriyeti koronavirüsle mücadelesinde KKTC’ye ve adadaki soydaşlarımıza gereken her türlü desteği veriyor. Bu çerçevede, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir.

Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC’nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir.

Her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de KKTC’deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.