"Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımcılığını tetikleyen siyaset anlayışını reddediyoruz"

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, bazı siyasi parti temsilcilerinin etnik kökene göre siyaset yaptığını, Kıbrıslı - Türkiyeli ayrımı yaparak ayrışmaya neden olduklarını savundu.

Büsküvütçü, GKK Komutan Yardımcısı tuğgeneralliğe terfi eden Piyade Albay İbrahim Dağman hakkında yapılan eleştiriler konusunda yazılı açıklama yaptı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcılığı atamasıyla ilgili bir siyasi partinin Genel Sekreteri'nin açıklamalarının, toplumda askeri atamalarla ilgili dahi Türkiye kökenlilerin dışlandığı izlenimi verdiğini ileri süren Büsküvütçü, “Kimlik üzerinden siyaset yapmak, milletimizi bölmekten başka bir işe yaramayacak, bu tarz siyaset anlayışına devam ederlerse dış mihraklara gerek kalmadan milletimiz arasına nifak tohumu ekmeyi başaracak” iddiasında bulundu.

Genel Başkan Büsküvütçü devamında şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan açıklamalar milli birliğimize zarar veriyor. GKK’ da yapılan atamalar belli kural ve kıstaslarda yapılmaktadır. Yapılan açıklamalar maksadını aşarak güvendiğimiz kurumlara karşı itimatsızlık oluşturmaktadır. Tuğgeneralliğe terfi şartları bellidir. Albayların Tuğgeneralliğe terfi edebilmesi için aranan şartlar bellidir.

Tuğgeneral rütbesinde açık kadro bulunmak, albaylık rütbe bekleme süresini tamamlamış olmak, muvazzaf teğmenliğe nasıp tarihinden itibaren olumlu sicil almış olmak, albaylık rütbe bekleme süresi içerisinde en az bir yıllık sicili bulunmak, albaylık rütbesi ile en az 1 yıl kıt’a komutanlığı yapmış olmak , harp okulu mezunu olmak. Bu bağlamda konuyu incelediğimizde terfi alan albayımızın en kıdemli olduğu ortaya çıkmaktadır. GKK Komutan Yardımcısı tuğgeneralliğe terfi eden Piyade Albay İbrahim Dağman 1990’da, olmayanlar ise 1994 yılında harp okulunu bitirdi. Yani öncelik sırası kıdemden dolayı zaten İbrahim Albay'daydı. Fakat bunu bile Kıbrıslı - Türkiyeli olayına çevirdiler.”