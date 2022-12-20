Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu: “TAK’ın varlığı demokrasi açısından bir güvencedir”

Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, “doğru haberin kaynağı” olarak nitelediği Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) varlığının demokrasi açısından bir güvence olduğunu vurguladı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu, Ajans’ın 49’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve TAK Yönetim Kurulu üyelerinden Züleyha Karaman, Alihan Pehlivan, Güven Bengihan ve Artun Çağa yer aldı. Görüşmede ilk olarak, TAK Yönetim Kurulu Üyesi Züleyha Karaman, Feyzioğlu’na “Tarihin Haklı Çıkardığı Lider” isimli kitabını takdim etti.

-Feyzioğlu: “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haklı davalarının peşindedir”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu TAK heyetini kabulünde konuşmasına, TAK’a iade-i ziyarette bulunmak istediğini belirterek başladı.

Feyzioğlu, “Türk Ajansı Kıbrıs milli bir amaçla kurulmuştur, milli bir görev yapmıştır ve bu görev bitmemiştir. Daha da büyük bir heyecanla devamı gereken bir görevdir. Sizler de bunu üstün bir gayretle, fedakarlıkla ve şevkle yapmaktasınız” diyerek, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ve ellerinden gelen desteği vermenin görevleri olduğunu vurguladı.

Olayları doğru olarak aktarmak, özellikle tüm dünyada bilgi kirliliğinin hat safhada olduğu, her türlü mecranın zaman zaman bilgi çarpıtma amaçlı kullanıldığı bir dönemde, TAK’ın varlığının demokrasi açısından da bir güvence olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, “Demokrasinin işleyebilmesi için halkın doğru habere ulaşabilmesi gerekir. Doğru haberin kaynağı TAK’tır. Bu bakımdan da vazifeniz son derece önemlidir” diye konuştu.

Feyzioğlu sözlerine, “Biz doğrudan korkmayız. Çünkü Kıbrıs Türkü’nün davası dünyanın en haklı davasıdır. Biz hakkımızın peşindeyiz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haklı davalarının peşindedir, gücümüz ve birlikteliğimiz de oradan gelir. Bu birlikteliğin perçinlenmesi, sarsılmaz şekilde sürdürülmesi noktasında TAK’a da huzurda bir kez daha teşekkür etmeyi bir vazife bilirim” diyerek son verdi.

-Gürdallı: “TAK, hem Kıbrıs Türk halkının haber alma özgürlüğünün sağlanması hem de Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulabilmesi için çalışıyor”

TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı ise konuşmasında, TAK’ın 21 Aralık 1973’te Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın talimatıyla Said Arif Terzioğlu tarafından kurulduğunu anlattı.

“Türk Ajansı Kıbrıs yaklaşık yarım asırdır hem Kıbrıs Türk halkının haber alma özgürlüğünün sağlanması için hem de Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin sesinin duyurulabilmesi için kurulmuştu. Hala daha Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir” diyen Gürdallı, Ajansın başladığı İngilizce haber servisi ile uluslararası alanda da Kıbrıs haberleri konusunda referans olma ve sosyal medyayı aktif şekilde kullanarak halkın sesini dünyaya duyurma hedefinde olduğunu aktardı. TİKA’nın Ajansa önemli destekleri olduğunu da belirten Gürdallı, Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.