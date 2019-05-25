Türkmen'den sert tepki

Cezaevinde örgütlü bulunan Hak Sen'in Genel Başkanı İzzet Türkmen, cezaevinde bir gencin hayatını kaybetmesinin ardından üzüntüsünü sert bir eleştiri ile dile getirdi.

Türkmen, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Cezaevinde bir genç ÖLDÜ

Şimdi susma zamanı

yıllardır çok konuştum çok söyledim. ne Gardiyanın derdini ne de mahkumun insanlık dışı ortamlarda yasa dışı barındırılmasını kimse dinlemedi. Mithat can Çalık vefat etti. (Uyuşturucu kullanmadığını gayet net yazabilirim boşuna garip garip açıklama yapmasınlar gardiyanı da suçlamasınlar suçlu ortada!!!) Şimdi Cezaevi Müdürü konuşsun suçlu kim. İçişleri bakanı konuşsun. Başbakan Ersin Tatar ve yrd sı Kudret Özersay buyursunlar hesap sorsunlar. Bu ne ilk ne de son olacak. Bıraksınlar siyaseti de EGO larını da çünkü dün yaptıkları EGO ları şimdi can alıyor. ÜZGÜNÜM"