Türkmenistan uyruklu kişi yaşamına son verdi

Lefkoşa’da sakin Türkmenistan uyruklu Erkin Jorayev (E-42) yaşamına son verdi.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 03.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Türkmenistan uyruklu Erkin Jorayev, Yağmur Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında hayatını sonlandırdı.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE İTHALİ VE TASARRUFU

Dün saat 11.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı gümrük sahası içerisinde, İ.G.’nin (E-54) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan armada “volkan” olarak bilinen 500 adet patlayıcı madde bulunarak emare olarak alındı. İ.G tutuklandı.

HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

Aralık 2019 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir makinist garajı önünde tamir maksatlı park halinde bulunan Fevzi Kavaz'a ait Subaru İmprezza model araç içerisinden, muhtelif araç parçaları, aracın bagaj ve arka koltukları, DVD ekranlı araç teybi ile aracın elektronik sistem soketi yerinden sökülerek çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.A.E.(E-26), dün tespit edilerek tutuklandı.