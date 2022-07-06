TUTDER’den elektrik kesintilerine tepki.. “Halka çektirilen eziyetin hesabını kim verecek?”

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), elektrik kesintilerine tepki göstererek, “KKTC halkının iki gün boyunca süren elektrik işkencesinin hesabını kim verecek, maddi ve manevi zararı kim ödeyecek? İki gün boyunca eriyen ulusal serveti kim tazmin edecek?” diye sordu.

TUTDER Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, şu sorulara yer verildi:

“40 derece sıcakta bırakılan yeni doğmuş bebekleri çocukları, nefes almakta zorlanan yaşlılarımızı, makineye bağlı hastalarımızı yaşadıkları işkenceden dolayı kim tazmin edecek? Hangi tazminat yaşatılan bu işkenceye karşılık gelir? Buzdolaplarında bozulan yiyeceklerin, restoranların atmak zorunda kaldıkları gıda ürünlerini, işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımızı, gücü olup jeneratör kullanan işletmelerin yakıt paralarını kim tazmin edecek? İki gün boyunca eriyen ulusal servetimizi kim tazmin edecek? Ve en önemlisi kim insanca ortaya çıkıp da ‘özür dileriz bu bizim hatamızdı’ diyecek?”

Açıklamada, TUTDER olarak şeffaflık, hesap verebilirlik, dürüstlük "KKTC siyasetinde norm haline gelene dek", soru sorulmaya devam edileceği kaydedildi.