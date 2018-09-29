TUTUKLU BULUNDUĞU HÜCREDE HAYATINA SON VEREN SARIKILIÇ’IN ÖLÜM NEDENİ BOĞULMA...

Polis, dün, tutuklu bulunduğu hücrede kendini asmak suretiyle yaşamını sonlandıran Ahmet Sarıkılıç'ın ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı.



Sarıkılıç’ın ölüm sebebinin tespiti için bugün otopsi yapıldığını bildiren polis, otopside; Ahmet Sarıkılıç’ın “canlı ası eylemi sonrası gelişen havasız kalma neticesinde boğulduğunun” tespit edildiğini kaydetti.



Polis, otopside ayrıca, Sarıkılıç’ın cesedi üzerinde herhangi bir ateşli silah yaralanmasına, delici/kesici alet yarası ile darp ve cebir izine rastlanmadığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.