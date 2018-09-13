“TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ EĞİTİMİ” YARIN

Sağlık Bakanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı işbirliğinde, hekimlere yönelik “Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi” düzenliyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yarın başlayacak ve iki gün sürecek etkinlik, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Binası 5. Katta gerçekleşecek.

Eğitim 08.30-16.00 saatleri arasında yapılacak