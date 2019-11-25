Tüzel: “Kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorundur”

Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya Tüzel, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu kaydetti.

Tüzel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yayımladığı bildiride, kadına yönelik şiddetin ataerkil sistemin yarattığı, kadınlar üzerinde güç ve denetim sağlamaya dayalı eşitsiz güç ilişkilerinden kaynaklandığını vurgulayarak, kadına yönelik şiddet olaylarının her zaman, duyulan ve basına yansıyandan daha fazla olduğunu ifade etti.

“Ülkemizde kadına yönelik şiddet; fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet şeklinde farklı başlıklarla karşımıza çıkmaktadır” diyen Tüzel, hızla değişen nüfus yapısı ve adaya gelen farklı kültürler ile birlikte kadına yönelik şiddetin arttığını kaydetti.

Tüzel, özellikle ülkede son yıllarda kadın cinayetlerinin toplumun hiç alışık olmadığı şekilde arttığına dikkati çekerek, “Aile içerisinde de kadına yönelik şiddet vardır ve bu konuda toplumsal farkındalığı artırmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Devlet ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda ortak mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Tüzel, devletin, kadın sığınma evlerinin açılması için mutlaka acil girişim başlatması gerektiğini, kadınların daha fazla ekonomik bağımsızlık kazanmaları gerektiğini ifade etti.

Tüzel, medyaya da kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili büyük görev düştüğünü dile getirdi.