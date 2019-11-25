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Tüzel: “Kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorundur”

Tüzel: “Kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorundur”
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Girne Düşünce Derneği Başkanı Ziya Tüzel, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu kaydetti.
Tüzel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yayımladığı bildiride, kadına yönelik şiddetin  ataerkil sistemin yarattığı, kadınlar üzerinde güç ve denetim sağlamaya dayalı eşitsiz güç ilişkilerinden kaynaklandığını vurgulayarak, kadına yönelik şiddet olaylarının  her zaman, duyulan ve basına yansıyandan daha fazla olduğunu ifade etti.
“Ülkemizde kadına yönelik şiddet;  fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet şeklinde farklı başlıklarla karşımıza çıkmaktadır” diyen Tüzel, hızla değişen nüfus yapısı  ve  adaya  gelen farklı kültürler ile birlikte kadına yönelik şiddetin arttığını  kaydetti.
Tüzel, özellikle ülkede son yıllarda kadın cinayetlerinin toplumun  hiç alışık olmadığı şekilde arttığına dikkati çekerek, “Aile  içerisinde de kadına yönelik şiddet vardır ve bu konuda toplumsal farkındalığı artırmamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Devlet ve sivil toplum kuruluşlarının  bu konuda ortak mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Tüzel, devletin, kadın sığınma evlerinin açılması için  mutlaka acil  girişim başlatması gerektiğini, kadınların  daha fazla ekonomik bağımsızlık kazanmaları gerektiğini ifade etti.
Tüzel, medyaya da kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili büyük görev düştüğünü dile getirdi.

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