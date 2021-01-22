Tuzla'da asfaltlama çalışmaları

Gazimağusa Belediyesi geçtiğimiz günlerde sözleşmesini imzaladığı asfalt işleri ihalesi kapsamında Tuzla’daki sokaklarda asfalt dökümüne başladı. Elektrik, telefon ve su altyapısı tamamlanmış olan Tuzla’daki Güller Sokak ve Osman Gökçe Sokak’ta kötü durumdaki eski asfaltın kemirilerek kaldırılmasından sonra asfalt döküm işlemi yapılırken, kötü durumdaki diğer sokaklarda da asfaltlama yapılacak. Tuzla’daki çalışmaların ardından belirlenen program çerçevesinde asfaltlama gereken yolların dökümüne diğer bölgelerde de devam edilecek. 7 km’lik yola tekabül eden 9 bin tonluk asfaltın döküleceği çalışmalar Salih Köroğlu Construction Ltd tarafından yürütülüyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, uzun süredir üzerinde çalıştıkları asfaltlama çalışmalarının su, elektrik ve telefon altyapılarının tamamlanmış olan sokaklarda başladığını ifade ederek, altyapısı tamamlanmış anayollar öncelikli olacak şekilde yapılacak çalışmalarda diğer tali yollarda da asfaltlama işlemi yapılacağını söyledi. Başkan Arter, Gazimağusa Belediyesinin öz kaynaklarından karşılanacak 9 bin tonluk asfalt ihalesinin toplam maliyetinin 3 milyon 342 bin TL olacağını ve 6 aylık sürede tamamlanacağını da söyledi.