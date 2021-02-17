Tuzla kavşağında feci kaza

Dün saat 18:10 sıralarında Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nun Tuzla Kavşağında feci trafik kazası meydana geldi. JG 035 ve LC 044 Plakalı 2 araç çarpıştı

Çarpışma esnasında bir araç elektrik direğine çarparak durabildi diğer araç ise şarampole yuvarlanarak tavanı üzerinde durdu. Kaza esnasında 2 kişi yaralınırken, kazada yaralananlar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Aracın elektrik direğine çarpmasından ötürü olumsuzlukların yaşanmaması adına elektrik kurumundan personellerde olay yerine geldiYolun trafik akışına tekrardan açılması için olay yerine araçları çekmek için 2 araç çekicisi geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor