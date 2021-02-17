Tuzla kavşağında feci kaza

Dün saat 18:10 sıralarında Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu'nun Tuzla Kavşağında feci trafik kazası meydana geldi. JG 035 ve LC 044 Plakalı 2 araç çarpıştı
Çarpışma esnasında bir araç elektrik direğine çarparak durabildi diğer araç ise şarampole yuvarlanarak tavanı üzerinde durdu. Kaza esnasında 2 kişi yaralınırken, kazada yaralananlar Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolun trafik akışına tekrardan açılması için olay yerine araçları çekmek için 2 araç çekicisi geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor