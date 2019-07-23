Tuzla Şehitleri anıldı

Milli mücadele yıllarında çeşitli tarihlerde şehit edilen 21 Tuzlalı, Tuzla Şehitliği’nde bugün düzenlenen törenle anıldı.

Tören, protokol sırasına göre çekenlerin şehitliğe konulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve üç el saygı atışının ardından , İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bugünün 1956, 1974 yılları arasında şehit edilen 21 Tuzlalı şehitin anıldığı gün olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de törende yaptığı konuşmada, şehitler olmasa bu toprakların vatan olamayacağına vurgu yaptı.

Osmanlı’nın 1878’de adadan çekilirken Kıbrıslı Türkler öksüz kaldığını ancak, Rumlara hep direndiğini vurgulayan Töre, ilk etapta Volkan, ardında da 1958 yılında TMT’nin kurulduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Halkının 1974 e kadar olan süreçte yaşadıklarını özetleyen Töre, 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla Kıbrıslı Türklerin özgürlüğe kavuştuğunu vurguladı.

Konusmalarin ardından din görevlisi tarafından şehitler için dua okundu ve tören şehitliğin ziyaret edilmesiyle sona erdi.