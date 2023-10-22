Tuzluca kavşağı ile Kalecik kavşağı arasında asfaltlama yapılacak

Tuzluca kavşağı ile Kalecik kavşağı arasında asfaltlama yapılacak
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Tuzluca kavşağı ile Kalecik kavşağı arasında kalan güzergâhta asfalt kaplama faaliyetleri yapılacağından bu yol 6 gün trafiğe kapalı olacak.

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Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan Balalan – Yenierenköy yolu yapım işi kapsamında, 23/10/2023 - 28/10/2023 ( 6 gün ) tarihleri arasında Tuzluca kavşağı ile Kalecik kavşağı arasında kalan güzergâhta asfalt kaplama faaliyetleri yapılacaktır. Trafik akışı, Kalecik kavşağından, Kalecik köyü - Tuzluca kavşağı arası güzergâhtan verilecektir.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”

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