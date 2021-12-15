UBP adayları YSK'ya sundu...İşte tam liste

Ulusal Birlik Partisi, 23 Ocak'ta gerçekleşecek olan erken genel seçim için aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna sundu.
İşte UBP Listesi:
LEFKOŞA
1 Faiz Sucuoğlu
2 Olgun Amcaoğlu
3 Ahmet Savaşan
4 Sadık Gardiyanoğlu
5 Hasan Taçoy
Bertan Zaroğlu (Kontenjan)
7 Alişan Şan
8 Mehmet Çelebioğlu (Kontenjan )
9 Savaş Atakan
10 Zorlu Töre
11 Özgür Arıkan
12 Şerife Ünverdi (Kontenjan )
13 Havva Dağsever
14 Fisun Özsun
15 Nurcan Yardımcı
16 Özlem Sefer
GAZİMAĞUSA
1 Sunat Atun
2 Dursun Oğuz
3 Oğuzhan Hasipoğlu
4 Mehmet Başman (Kontenjan)
5 Hakan Dinçyürek
6 Resmiye Eroğlu Canaltay
7 İrem Uygun Soyşen (Kontenjan)
8 Hüseyin Çavuş
10 Gürsel Uzun
11 Bora Akkuş
12 Sultan Vural
13 Elif Abiç
GİRNE
1 Kutlu Evren
2 Ünal Üstel
3 İzlem Gürçağ Altuğra (Kontenjan)
4 Özdemir Berova
5 Ferhat Erişir (Kontenjan)
6 Türel Özer Öksüzoğlu
7 Hasan Küçük
8 Selim Gökbörü
9 Mehmet Ali Tunçbilek
10 Zalihe Damdelen
11 Münevver Çağın
İSKELE
1 Nazım Çavuşoğlu
2 Yasemi Öztürk
Mesut Genç (Kontenjan )
4 Emrah Yeşilırmak
5 Osman Kırşan
GÜZELYURT
1 Ali Pilli
2 Ziya Öztürkler
Hasan Büyükoğlu (Kontenjan)
LEFKE
1 Fırtına Karanfil
2 Aytaç Çaluda