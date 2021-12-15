UBP adayları YSK'ya sundu...İşte tam liste

UBP adayları YSK'ya sundu...İşte tam liste
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Ulusal Birlik Partisi, 23 Ocak'ta gerçekleşecek olan erken genel seçim için aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna sundu.

İşte UBP Listesi:

LEFKOŞA

1 Faiz Sucuoğlu

2 Olgun Amcaoğlu

3 Ahmet Savaşan

4 Sadık Gardiyanoğlu

5 Hasan Taçoy

Bertan Zaroğlu (Kontenjan)

7 Alişan Şan

8 Mehmet Çelebioğlu (Kontenjan )

9 Savaş Atakan

10 Zorlu Töre

11 Özgür Arıkan

12 Şerife Ünverdi (Kontenjan )

13 Havva Dağsever

14 Fisun Özsun

15 Nurcan Yardımcı

16 Özlem Sefer

GAZİMAĞUSA

1 Sunat Atun

2 Dursun Oğuz

3 Oğuzhan Hasipoğlu

4 Mehmet Başman (Kontenjan)

5 Hakan Dinçyürek

6 Resmiye Eroğlu Canaltay

7 İrem Uygun Soyşen (Kontenjan)

8 Hüseyin Çavuş

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9 Meryem Boyacı

10 Gürsel Uzun

11 Bora Akkuş

12 Sultan Vural

13 Elif Abiç

GİRNE

1 Kutlu Evren

2 Ünal Üstel

3 İzlem Gürçağ Altuğra (Kontenjan)

4 Özdemir Berova

5 Ferhat Erişir (Kontenjan)

6 Türel Özer Öksüzoğlu

7 Hasan Küçük

8 Selim Gökbörü

9 Mehmet Ali Tunçbilek

10 Zalihe Damdelen

11 Münevver Çağın

İSKELE

1 Nazım Çavuşoğlu

2 Yasemi Öztürk

Mesut Genç (Kontenjan )

4 Emrah Yeşilırmak

5 Osman Kırşan

GÜZELYURT

1 Ali Pilli

2 Ziya Öztürkler

Hasan Büyükoğlu (Kontenjan)

LEFKE

1 Fırtına Karanfil

2 Aytaç Çaluda

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